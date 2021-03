In fiamme auto alimentata a gpl, paura a Cerreto Sannita (FOTO) (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – paura nel tardo pomeriggio lungo il corso Umberto I° a Cerreto Sannita. Per cause ancora in corso di accertamento, si è incendiata un’automobile, una Fiat Punto alimentata a gpl. Situazione di grande pericolo che ha costretto i vigili del fuoco di Telese Terme a un intervento immediato e deciso per riportare la situazione alla normalità ed evitare una pericolosa esplosione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –nel tardo pomeriggio lungo il corso Umberto I° a. Per cause ancora in corso di accertamento, si è incendiata un’mobile, una Fiat Puntoa gpl. Situazione di grande pericolo che ha costretto i vigili del fuoco di Telese Terme a un intervento immediato e deciso per riportare la situazione alla normalità ed evitare una pericolosa esplosione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

