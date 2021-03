In arrivo il siero di J&J. Il piano del governo per la svolta di aprile: 500mila dosi al giorno (Di lunedì 1 marzo 2021) Andrea Cuomo A marzo l'ok Ema al farmaco Usa: così l'Italia può correre. Praga rompe con l'Ue: sì a Sputnik Nello scacchiere internazionale dei vaccini, un po' ricerca farmaceutica e molto faccenda geopolitica, irrompe il fattore Johnson&Johnson. Il vaccino Usa, fresco dell'approvazione della Fda americana, si appresta a incassare anche il via libera dell'Ema, l'agenzia del farmaco europea: il sì dovrebbe arrivare entro marzo, forse addirittura nei primi giorni del mese che inizia oggi. «È sulla buona strada», rivela la ministra francese dell'Industria Agnès Pannier-Runacher. Un'ottima notizia perché il siero della multinazionale di New Brunswick, rispetto a quelli già approvati dall'Ema come Pfizer-BioNTech e Moderna, richiede una singola dose e non due e dovrebbe contribuire a dare una bella sgasata al piano vaccinale dei vari ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Andrea Cuomo A marzo l'ok Ema al farmaco Usa: così l'Italia può correre. Praga rompe con l'Ue: sì a Sputnik Nello scacchiere internazionale dei vaccini, un po' ricerca farmaceutica e molto faccenda geopolitica, irrompe il fattore Johnson&Johnson. Il vaccino Usa, fresco dell'approvazione della Fda americana, si appresta a incassare anche il via libera dell'Ema, l'agenzia del farmaco europea: il sì dovrebbe arrivare entro marzo, forse addirittura nei primi giorni del mese che inizia oggi. «È sulla buona strada», rivela la ministra francese dell'Industria Agnès Pannier-Runacher. Un'ottima notizia perché ildella multinazionale di New Brunswick, rispetto a quelli già approvati dall'Ema come Pfizer-BioNTech e Moderna, richiede una singola dose e non due e dovrebbe contribuire a dare una bella sgasata alvaccinale dei vari ...

