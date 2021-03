Immigrazione | rotta balcanica | la lunga marcia senza diritti

Leggi su leurispes

(Di lunedì 1 marzo 2021) Gianfranco Schiavone, esperto di, membro dell’Asgi (Associazione di Studi Giuridici sull’) e presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, un ente che opera da 22 anni per l’accoglienza e la protezione legale dei rifugiati alla frontiera triestina e che ha contribuito a fondare, nel 2002, l’allora SPRAR. La “” da anni è espressione di una vera e propria tragedia umanitaria con migliaia di migranti che vivono condizioni difficilissime, persecuzioni e violenze. Quando e come nasce la “” e cosa sta accadendo nel cuore dell’Unione europea? La “” non è un fenomeno recente come molti credono, bensì ha una storia pluridecennale in quanto via obbligata attraverso la quale transitano ...