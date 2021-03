"Immigrati e Covid, per loro massima libertà". La Meloni bombarda Draghi e Lamorgese: ecco cosa state vedendo | Foto (Di lunedì 1 marzo 2021) Immigrati, Covid e assembramenti: nessuna "discontinuità" tra il vecchio governo di Giuseppe Conte e il nuovo guidato da Mario Draghi. Entrambi hanno il vizietto di chiudere un occhio, anzi due. Fratelli d'Italia denuncia il malcostume italiano, e in particolare quanto accade davanti alla Questura di Napoli, che "da mesi è presa d'assalto da centinaia di stranieri che giornalmente si accalcano davanti all'ufficio immigrazione, contravvenendo alle misure di sicurezza per il contenimento della crisi sanitaria", spiegano i una nota i deputati Meloniani Emanuele Prisco, Giovanni Donzelli ed Edmondo Cirielli. Su questa vicenda, ricordano gli esponenti di FdI, "già a novembre avevamo presentato una interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese alla quale però non abbiamo mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021)e assembramenti: nessuna "discontinuità" tra il vecchio governo di Giuseppe Conte e il nuovo guidato da Mario. Entrambi hanno il vizietto di chiudere un occhio, anzi due. Fratelli d'Italia denuncia il malcostume italiano, e in particolare quanto accade davanti alla Questura di Napoli, che "da mesi è presa d'assalto da centinaia di stranieri che giornalmente si accalcano davanti all'ufficio immigrazione, contravvenendo alle misure di sicurezza per il contenimento della crisi sanitaria", spiegano i una nota i deputatiani Emanuele Prisco, Giovanni Donzelli ed Edmondo Cirielli. Su questa vicenda, ricordano gli esponenti di FdI, "già a novembre avevamo presentato una interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Lucianaalla quale però non abbiamo mai ...

