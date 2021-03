Il vademecum green amico del Pianeta

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 marzo 2021) Spesa senza sprechi, consumi in casa contenuti e pulizie. Il Wwf Italia mette a disposizione eco-consigli salva clima per tutti quelli che vogliono fare la loro parte per contenere gli effetti negativi delle nostre abitudini quotidiane sulla salute del. D’altro canto gli italiani sono consapevoli dei problemi ambientali. Secondo il Rapporto Italia 2020 dell’Eurispes, più di un quarto degli italiani (26,6%) considera il riscaldamento globale il problema più urgente relativo all’ambiente. A seguire, la gestione dei rifiuti (20,7%), l’inquinamento atmosferico (16,4%), il dissesto idrogeologico (11,3%) e il problema energetico (11,2%). Solo una minima parte considera non gravi i problemi ambientali (5,4%). C’è la consapevolezza, dunque, e anche la disponibilità a mettere in atto buone pratiche. Per più di un terzo del campione (34,7%) ...