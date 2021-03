Il Tribunale amministrativo regionale dà ragione a Vincenzo De Luca (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Tar ha respinto i ricorsi dei genitori contro la chiusura delle scuole. Questa volta ha ragione De Luca e si rimane in didattica a distanza. Campania, scuole chiuse: il Tar respinge ricorsi dei genitori su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Tar ha respinto i ricorsi dei genitori contro la chiusura delle scuole. Questa volta haDee si rimane in didattica a distanza. Campania, scuole chiuse: il Tar respinge ricorsi dei genitori su Notizie.it.

elenaprimudaja : @PiranSim @lucabattanta Appunto! Del Tar. Tribunale amministrativo per atti amministrativi (DPCM) Ma se fanno una… - TgrRaiTrentino : Tribunale amministrativo regionale, inaugurato l'anno giudiziario. Nel 2020 tanti i ricorsi in materia urbanistica… - NelloAvellani : RT @newstown_aq: #Tar #Abruzzo, inaugurato l’anno giudiziario 2021. Il presidente #Realfonzo: #COVID19 ha stravolto la normale funzionalità… - newstown_aq : #Tar #Abruzzo, inaugurato l’anno giudiziario 2021. Il presidente #Realfonzo: #COVID19 ha stravolto la normale funzi… - CesaroStudio : Richiesta di una precisa caratteristica costruttiva: in caso di offerta non conforme non opera il principio di equi… -