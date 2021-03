“Il suicidio? Quante volte ci ho provato…”. Morgan choc, la drammatica confessione: “E penso che morirò così” (Di lunedì 1 marzo 2021) Morgan è indubbiamente uno degli artisti più controversi della scena musicale italiana. Sicuramente il suo talento è indiscusso, infatti la sua voce è amata da milioni di persone, ma il suo carattere gli ha spesso creato non pochi problemi. Impossibile non ritornare indietro nel tempo di un anno, quando al Festival di Sanremo 2020 andò in scena il clamoroso siparietto con Bugo. L’artista decise di cambiare il testo per insultare il suo collega e Bugo prese la decisione di lasciare il palco. Poi recentemente, prima di ‘Sanremo Giovani’, Amadeus è stato costretto a escluderlo dalla giuria per alcune frasi molto forti nei confronti dello stesso conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021. Nelle ultime ore Morgan ha però scioccato tutti con un’intervista drammatica, rilasciata a ‘Mow’. Parole davvero inquietanti, che stanno facendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)è indubbiamente uno degli artisti più controversi della scena musicale italiana. Sicuramente il suo talento è indiscusso, infatti la sua voce è amata da milioni di persone, ma il suo carattere gli ha spesso creato non pochi problemi. Impossibile non ritornare indietro nel tempo di un anno, quando al Festival di Sanremo 2020 andò in scena il clamoroso siparietto con Bugo. L’artista decise di cambiare il testo per insultare il suo collega e Bugo prese la decisione di lasciare il palco. Poi recentemente, prima di ‘Sanremo Giovani’, Amadeus è stato costretto a escluderlo dalla giuria per alcune frasi molto forti nei confronti dello stesso conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021. Nelle ultime oreha però scioccato tutti con un’intervista, rilasciata a ‘Mow’. Parole davvero inquietanti, che stanno facendo ...

