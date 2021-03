Il sindaco Sala: «La mia Milano del futuro sarà a misura d’uomo» (Di lunedì 1 marzo 2021) «Mi ricandido solo per fare una rivoluzione». Ma quella rivoluzione il sindaco di Milano Giuseppe Sala l’ha già cominciata. Si chiama “la città dei 15 minuti”, un progetto che prevede di raggiungere in un quarto d’ora, a piedi o in bici, tutti i servizi essenziali. È per questo che Sala ha deciso di ripresentarsi davanti al giudizio dei cittadini del capoluogo lombardo ed è per questo che è uscito in queste settimane il suo nuovo libro dal titolo Lettere dalle città del futuro (De Agostini), dove c’è tutta la sua idea di quello che saranno le città nei prossimi anni. Leggi anche › La Città dei 15 minuti: è questo il nuovo modello di smart city post Covid Il sindaco ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 marzo 2021) «Mi ricandido solo per fare una rivoluzione». Ma quella rivoluzione ildiGiuseppel’ha già cominciata. Si chiama “la città dei 15 minuti”, un progetto che prevede di raggiungere in un quarto d’ora, a piedi o in bici, tutti i servizi essenziali. È per questo cheha deciso di ripresentarsi davanti al giudizio dei cittadini del capoluogo lombardo ed è per questo che è uscito in queste settimane il suo nuovo libro dal titolo Lettere dalle città del(De Agostini), dove c’è tutta la sua idea di quello che saranno le città nei prossimi anni. Leggi anche › La Città dei 15 minuti: è questo il nuovo modello di smart city post Covid Il...

