IL ROTARY CLUB OSTIA DEDICA UN EVENTO AL TEMA "VIOLENZA DI GENERE" (Di lunedì 1 marzo 2021) Un importante evento sociale, quello che si è svolto presso il Ristorante Venezia di OSTIA, organizzato dal ROTARY CLUB OSTIA; un incontro sul sempre purtroppo attuale TEMA della "VIOLENZA DI GENERE", svoltosi nel rispetto delle disposizioni in vigore. Contrastare la VIOLENZA di GENERE Numerosa la partecipazione di illustri ospiti e gli interventi, introdotti dal Presidente del ROTARY CLUB OSTIA Roberto Cepparotti. Tra i vari citiamo l'intervento della D.ssa Maria Gaia Pensieri, sociologa e criminologa, che ha focalizzato la discussione sul TEMA "Contrastare la VIOLENZA di GENERE", fenomeno purtroppo in crescita negli ultimi tempi e ...

