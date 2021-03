Il ritorno di Donald Trump e il lamento per il “cuore perduto dell’America” alla convention dei conservatori. E la folla lo acclama (Di lunedì 1 marzo 2021) “Ciao CPAC. Ti sono mancato?”. Così Donald Trump ha salutato la folla della “Conservative Political Action Conference” di Orlando. L’ex presidente ha scelto la riunione annuale dei conservatori americani per la sua prima uscita pubblica dopo l’addio alla Casa Bianca. In un discorso durato un’ora e mezza, alternando battute e invettive, Trump ha di nuovo proclamato di aver vinto le elezioni del 2020. Ha attaccato Joe Biden; se l’è presa con i repubblicani che a Washington hanno votato per il suo impeachment e con i transgender che incarnano la “cancel culture” anti-americana. Ha escluso, Trump, di voler fondare un nuovo partito, ma ha anche ventilato la possibilità di scendere in campo nel 2024. “Sapete, potrei persino decidere di battere i democratici per una terza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) “Ciao CPAC. Ti sono mancato?”. Cosìha salutato ladella “Conservative Political Action Conference” di Orlando. L’ex presidente ha scelto la riunione annuale deiamericani per la sua prima uscita pubblica dopo l’addioCasa Bianca. In un discorso durato un’ora e mezza, alternando battute e invettive,ha di nuovo proclamato di aver vinto le elezioni del 2020. Ha attaccato Joe Biden; se l’è presa con i repubblicani che a Washington hanno votato per il suo impeachment e con i transgender che incarnano la “cancel culture” anti-americana. Ha escluso,, di voler fondare un nuovo partito, ma ha anche ventilato la possibilità di scendere in campo nel 2024. “Sapete, potrei persino decidere di battere i democratici per una terza ...

clikservernet : Il ritorno di Donald Trump e il lamento per il “cuore perduto dell’America” alla convention dei conservatori. E la… - Noovyis : (Il ritorno di Donald Trump e il lamento per il “cuore perduto dell’America” alla convention dei conservatori. E la… - thewaterflea : RT @agambella: 10 passaggi del 'trionfale' ritorno alla politica di Donald Trump ad Orlando. L'ex presidente ha lasciato aperta la potenzia… - v_napoletano : Trump: 'In un mese siamo passati da America First ad America Last' - ALBERTOSEVERIN7 : RT @agambella: 10 passaggi del 'trionfale' ritorno alla politica di Donald Trump ad Orlando. L'ex presidente ha lasciato aperta la potenzia… -