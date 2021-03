“Il Re” la serie prison drama italiana con Luca Zingaretti

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 1 marzo 2021) Oltre l’attore svelato oggi il resto del cast Ph. Credit Gianmarco Chieregato Battuto il primo ciak della nuovaSky Original “Il Re”, di cui vengono comunicati anche i nuovi ingressi nel cast che vanno ad affiancare. L’attore è stato già annunciato nei panni di Bruno Testori, protagonista assoluto del primoitaliano le cui riprese andranno avanti fra Roma, Civitavecchia, Torino e Trieste. Prodotto da Lorenzo Mieli e The Apartment con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, Il Re, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi, vedein un ruolo lontanissimo da quelli svolti in passato. Sarà infatti un controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura, il San Michele, in cui nessuna delle leggi dello ...