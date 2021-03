Il Presidente Erik Lavevaz ha incontrato il Ministro Mariastella Gelmini

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 1 marzo 2021) Oggi, lunedì 1° marzo 2020, a Roma, ildella Regionehailper gli Affari regionali e le autonomie. Nella sede del Dipartimento per gli affari regionali, ilha sottoposto ali principali dossier che richiedono un confronto tra la Valle d’Aosta e il Governo centrale. L’incontro ha messo anzitutto in luce la necessità di interventi rapidi e specifici per ristorare le perdite del sistema-montagna, dettagliando ulteriormente quanto già condiviso all’interno della Conferenza Stato-Regioni. A fianco degli interventi di emergenza, sono stati tre i temi principali dell’incontro. Il primo è stato quello ...