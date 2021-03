Il piano Draghi sui vaccini: accentrare le decisioni limitando il potere delle Regioni (Di lunedì 1 marzo 2021) Aumentare il ritmo, visto che il piano di vaccinazione procede al momento col freno a mano tirato. Senza però fare promesse in termini numerici, anche perché è ormai evidente come l’Europa si sia, ancora una volta, piegata alla volontà delle grandi multinazionali, in questo caso quelle del farmaco, firmando accordi sciagurati di cui stiamo iniziando a pagare il conto. Questo l’obiettivo dichiarato di un Mario Draghi che, nel frattempo, lavora per accentrare su di sé la gestione della pandemia, scavalcando così quelle Regioni dalle quali vede arrivare troppa confusione in un momento delicato della lotta al Covid-19. Al momento, però, Palazzo Chigi ha detto no alla proposta arrivata da Forza Italia di nominare una figura a capo della catane di comando nella battaglia sanitaria. Il modello Arcuri, ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 marzo 2021) Aumentare il ritmo, visto che ildi vaccinazione procede al momento col freno a mano tirato. Senza però fare promesse in termini numerici, anche perché è ormai evidente come l’Europa si sia, ancora una volta, piegata alla volontàgrandi multinazionali, in questo caso quelle del farmaco, firmando accordi sciagurati di cui stiamo iniziando a pagare il conto. Questo l’obiettivo dichiarato di un Marioche, nel frattempo, lavora persu di sé la gestione della pandemia, scavalcando così quelledalle quali vede arrivare troppa confusione in un momento delicato della lotta al Covid-19. Al momento, però, Palazzo Chigi ha detto no alla proposta arrivata da Forza Italia di nominare una figura a capo della catane di comando nella battaglia sanitaria. Il modello Arcuri, ...

