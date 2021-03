Il Paradiso delle Signore, anticipazioni oggi 1 marzo: Gloria Moreau è la nuova capo commessa (Di lunedì 1 marzo 2021) Trama e anticipazioni de “Il Paradiso delle Signore” puntata di oggi: Vittorio Conti ha deciso che la nuova capo commessa del suo magazzino sarà Gloria Moreau. Una scelta che fa felici le Veneri, non ovviamente Irene che deve pure sopportare che Maria e Rocco siano sempre più felici insieme. Primi contrasti tra Armando e il magazziniere Giuseppe… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 1 marzo 2021) Trama ede “Il” puntata di: Vittorio Conti ha deciso che ladel suo magazzino sarà. Una scelta che fa felici le Veneri, non ovviamente Irene che deve pure sopportare che Maria e Rocco siano sempre più felici insieme. Primi contrasti tra Armando e il magazziniere Giuseppe… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in Articolo completo: dal blog SoloDonna

