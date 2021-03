Il Napoli vince il derby campano: 2-0 per gli azzurri (Di lunedì 1 marzo 2021) 24^ Giornata di Serie AStadio: Diego Armando MaradonaMarcatori (Assist): Mertens, Politano Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko; Politano (85? Hysaj), Zielinski (82? Elmas), L. Insigne; Mertens (82? Maksimovic). BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon (65? Letizia); Hetemaj, Schiattarella (46? R. Insigne), Viola; Ionita (82? Moncini), Caprari (65? Sau); Lapadula (70? Gaich). Il Benevento torna finalmente a Napoli dopo due anni di assenza, ma la “Strega” adesso è tutta un’altra storia: la squadra di Inzaghi ha conquistato 25 punti in 24 partite, già quattro in più rispetto ai 21 totali della prima storica esperienza in serie A, risalente alla stagione 2017-18 (un’annata decisamente speciale per entrambe le squadre). Gattuso affronta un grande amico e storico compagno di squadra, “Pippo” ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) 24^ Giornata di Serie AStadio: Diego Armando MaradonaMarcatori (Assist): Mertens, Politano(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko; Politano (85? Hysaj), Zielinski (82? Elmas), L. Insigne; Mertens (82? Maksimovic). BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon (65? Letizia); Hetemaj, Schiattarella (46? R. Insigne), Viola; Ionita (82? Moncini), Caprari (65? Sau); Lapadula (70? Gaich). Il Benevento torna finalmente adopo due anni di assenza, ma la “Strega” adesso è tutta un’altra storia: la squadra di Inzaghi ha conquistato 25 punti in 24 partite, già quattro in più rispetto ai 21 totali della prima storica esperienza in serie A, risalente alla stagione 2017-18 (un’annata decisamente speciale per entrambe le squadre). Gattuso affronta un grande amico e storico compagno di squadra, “Pippo” ...

