Il Movimento Cinque Stelle si rinnova | con Conte alla guida si guarda in Europa ai socialisti

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 1 marzo 2021) Per ilsono tante le trasformazioni in atto: dal restauro ‘contiano’ fino all’accordo in Parlamento Europeo con l’area dei, ecco quale sarà il nuovo volto delAnno nuovo vita nuova per il, che dcrisi di governo e la fiducia a Draghi ne esce a dir poco con le ossa rotte. La scissione del movimentisti nudi e crudi, quelli definiti della “vecchia scuola2, rischiava di indebolire definitamente la base di unche, nei vari governi, ha risposto tutte le sue chance politiche. Ed è nuovamente ache i pentastellatino per dare il via a quello che è stato definito un “progetto ...