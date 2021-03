Il MoVimento chiama Giuseppe Conte: l’ex premier lavorerà al progetto rifondativo dei 5 stelle (Di lunedì 1 marzo 2021) Si è svolto nelle scorse ore il vertice di rifondazione del MoVimento 5 stelle. I grillini cambiano pelle e al vertice di Roma partecipano tutti i big oltre all’ex premier Giuseppe Conte. Proprio su di lui puntano le speranze del MoVimento: Conte accetta l’invito, infatti, di elaborare il nuovo progetto per rifondare i grillini. Il vertice dei 5 stelle e la scelta di Conte Al tavolo ci sono tutti: Luigi Di Maio, Roberto Fico, Alfonso Bonafede, Stefano Patuanelli e Riccardo Fraccaro, Paola Taverna e i capigruppo Davide Crippa e Ettore Licheri. Non solo, c’è anche Beppe Grillo, che raggiunge la capitale apposta per questo incontro, e anche Giuseppe Conte, ormai ex ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Si è svolto nelle scorse ore il vertice di rifondazione del. I grillini cambiano pelle e al vertice di Roma partecipano tutti i big oltre al. Proprio su di lui puntano le speranze delaccetta l’invito, infatti, di elaborare il nuovoper rifondare i grillini. Il vertice dei 5e la scelta diAl tavolo ci sono tutti: Luigi Di Maio, Roberto Fico, Alfonso Bonafede, Stefano Patuanelli e Riccardo Fraccaro, Paola Taverna e i capigruppo Davide Crippa e Ettore Licheri. Non solo, c’è anche Beppe Grillo, che raggiunge la capitale apposta per questo incontro, e anche, ormai ex ...

