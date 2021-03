Il mondo in una sneaker: da Maisy Biden a Kamala Harris (Di lunedì 1 marzo 2021) Raffinate slingback, grintosi combat boots, energici stivali. La nuova edizione digital della MFW dedicata alle collezioni di prêt-à-porter femminili per il prossimo inverno prende il passo delle migliori calzature, quelle destinate a diventare l’oggetto del desiderio e i best seller del futuro. Tra i quali, però, a fare la differenza e a ridisegnare il look, ci sono sempre loro, le indispensabili, chicchissime e camaleontiche sneakers, capaci anche di trasformare un insediamento mondiale in un momento di tendenza, entrando nelle pagine della storia, anche di moda. La nipote di Biden abbina le sneakers all’abito di gala Perché quando suo nonno Joe Biden ha giurato come 46simo Presidente degli Stati Uniti d’America, la foto ufficiale di famiglia, nell’ immortalare il rinnovamento di un’era politica, ha anche confermato ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 marzo 2021) Raffinate slingback, grintosi combat boots, energici stivali. La nuova edizione digital della MFW dedicata alle collezioni di prêt-à-porter femminili per il prossimo inverno prende il passo delle migliori calzature, quelle destinate a diventare l’oggetto del desiderio e i best seller del futuro. Tra i quali, però, a fare la differenza e a ridisegnare il look, ci sono sempre loro, le indispensabili, chicchissime e camaleontiches, capaci anche di trasformare un insediamento mondiale in un momento di tendenza, entrando nelle pagine della storia, anche di moda. La nipote diabbina les all’abito di gala Perché quando suo nonno Joeha giurato come 46simo Presidente degli Stati Uniti d’America, la foto ufficiale di famiglia, nell’ immortalare il rinnovamento di un’era politica, ha anche confermato ...

