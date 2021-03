Gazzetta_it : Il #Milan ha ritrovato il vero #Rebic. #Calhanoglu resta nell’oscurità - giorgiogaias : RT @andreavianel: Il Milan ritrovato. Bellissima partita, bellissima vittoria, bellissima squadra. Da milanista de Roma grande sofferenza n… - You2_Red : @RealMarco94 L’unica cosa negativa di ieri è non essere stati cinici. Partita che se finiva 4-1 il primo tempo non… - SandroBonomi2 : RT @andreavianel: Il Milan ritrovato. Bellissima partita, bellissima vittoria, bellissima squadra. Da milanista de Roma grande sofferenza n… - la_rossonera : RT @RibaltaRossoner: #Capello a @SkySport ??'ritrovato lo spirito e quella qualità che avevano caratterizzato il Milan fino alle ultime set… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ritrovato

Ilha spinto tanto dalla sua parte e adesso si augura che i problemi muscolari non lo ... e il nero ? Anche Calhanoglu si èfuori dalla lotta prima del previsto e da fuori è difficile ...Le giallorosse hanno raccolto il massimo e stanno tenendo il ritmo di Juventus e, lassù in ... la squadra è più convinta, più compatta, e soprattutto hapedine fondamentali. Prima fra ...Rossoneri di nuovo belli e feroci, che passano prima su rigore con Franck Kessie e poi, raggiunti dalla rete di Veretout, ritrovano il vantaggio con un'azione personale di Rebic che poi calcia all'ang ...Mercoledì 3 marzo il Milan sfiderà l'Udinese nel palcoscenico del San Siro per la venticinquesima giornata di Serie A, fischio d'inizio alle ore 20,45.