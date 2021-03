Il Governo punta a vaccinare mezzo milione di italiani al giorno. Ma le dosi non ci sono. Bonaccini: “Il problema non è l’organizzazione. Draghi batta i pugni sul tavolo” (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Italia punta a somministrare tra le trecentomila e le cinquecentomila dosi di vaccino anti-Covid al giorno. E’ questo l’obiettivo, pari a ben 19 milioni di vaccinazioni al mese, che l’esecutivo guidato da Mario Draghi intende raggiungere entro aprile. Per fare questo serve un numero notevolmente superiore di dosi, rispetto a quelle che l’Italia ha ottenuto finora (5,8 milioni), e l’arrivo del farmaco Johnson & Johnson, proprio entro aprile, con un accordo che vale 7,5 milioni di dosi nel secondo trimestre del 2021, potrebbe consentire, insieme agli altri 3 vaccini già in uso (Pfizer, Moderna e Astrazeneca), di ingranare la marcia giusta. “Sui vaccini il problema non è l’organizzazione, noi siamo in grado di fare più di un milione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Italiaa somministrare tra le trecentomila e le cinquecentomiladi vaccino anti-Covid al. E’ questo l’obiettivo, pari a ben 19 milioni di vaccinazioni al mese, che l’esecutivo guidato da Mariointende raggiungere entro aprile. Per fare questo serve un numero notevolmente superiore di, rispetto a quelle che l’Italia ha ottenuto finora (5,8 milioni), e l’arrivo del farmaco Johnson & Johnson, proprio entro aprile, con un accordo che vale 7,5 milioni dinel secondo trimestre del 2021, potrebbe consentire, insieme agli altri 3 vaccini già in uso (Pfizer, Moderna e Astrazeneca), di ingranare la marcia giusta. “Sui vaccini ilnon è, noi siamo in grado di fare più di un...

NicolaPorro : La vera partita, #Draghi se la gioca all’estero. In casa, c’è una nostra vecchia conoscenza che punta a disseminare… - alcossu : RT @Open_gol: Dopo il cambio al vertice della Protezione Civile, il governo Draghi punta a ridurre il peso del commissario Arcuri sulla ges… - Open_gol : Dopo il cambio al vertice della Protezione Civile, il governo Draghi punta a ridurre il peso del commissario Arcuri… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Il governo punta ad arrivare a un ritmo di 300 mila iniezioni al giorno. Il report sui vaccini?? - Alan_ford_2020 : RT @GiancarloDeRisi: La Lega contro la linea Draghi. Salvini: 'Basta, non starò zitto'. Il giorno in cui si riunisce la cabina di regia sul… -