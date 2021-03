Il giorno più sanguinoso in Myanmar, scontri tra la polizia e i manifestanti: almeno 18 morti per le proteste contro il golpe dei militari (Di lunedì 1 marzo 2021) Barricate, spari e cariche della polizia: non si fermano gli scontri in Myanmar e neppure le repressioni da parte della polizia, che si fanno sempre più violente. Il bilancio dell’ultimo giorno di manifestazioni e proteste è pesante: sono almeno 18 le persone morte. Più di qualsiasi altro giorno di proteste dal golpe con il quale l’esercito guidato dal generale Min Aung Hlaing ha preso il potere, spodestando il governo democraticamente eletto a novembre. La repressione Secondo l’ufficio per i diritti umani dell’Onu le forze di sicurezza sono intervenute in modo violento – sparando anche proiettili veri – contro i manifestanti che protestavano in modo pacifico in diverse città ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Barricate, spari e cariche della: non si fermano gliine neppure le repressioni da parte della, che si fanno sempre più violente. Il bilancio dell’ultimodi manifestazioni eè pesante: sono18 le persone morte. Più di qualsiasi altrodidalcon il quale l’esercito guidato dal generale Min Aung Hlaing ha preso il potere, spodestando il governo democraticamente eletto a novembre. La repressione Secondo l’ufficio per i diritti umani dell’Onu le forze di sicurezza sono intervenute in modo violento – sparando anche proiettili veri –che protestavano in modo pacifico in diverse città ...

FBiasin : Nel numero di marzo, il Time sbatte Marcus #Rashford in copertina e lo inserisce tra le 100 persone più influenti.… - IlContiAndrea : Non amo la polizia dei social sia chiaro e infatti non ho mai detto nulla. Ma quanto accaduto ieri in #Darsena sott… - Agenzia_Italia : Myanmar: spari sulla folla, è il giorno più buio - offsbitchess : RT @altemaree: Tweet a tempo: Il gf ha fatto schifo dal primo giorno, scendendo ogni volta un gradino più in basso nella scala della decenz… - gael99 : RT @MinutemanItaly: La vecchia guardia ha più palle della maggioranza dei giovani che vedo girare ogni giorno con le mascherine, e senza fi… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno più Mustang Come la #canzonedelgiorno , un pezzo di Mack Rice che nel 1966 diventò un successone per Wilson Pickett , colosso del soul più grintoso dell'epoca. Nel video è live. Curiosità del giorno: nel 1969 ...

Promesse di matrimonio: idee per prepararle ... quindi l'interesse di frasi per una promessa di matrimonio memorabile devono essere più personali. ...in grado di rispecchiare la vostra storia d'amore e il motivo che vi ha uniti in questo giorno ...

Autoblog Top 10: le dieci auto più costose autoblog.it Come la #canzonedelgiorno , un pezzo di Mack Rice che nel 1966 diventò un successone per Wilson Pickett , colosso del soulgrintoso dell'epoca. Nel video è live. Curiosità del: nel 1969 ...... quindi l'interesse di frasi per una promessa di matrimonio memorabile devono esserepersonali. ...in grado di rispecchiare la vostra storia d'amore e il motivo che vi ha uniti in questo...