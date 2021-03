Il generale Francesco Figliuolo è il nuovo commissario per l’emergenza Covid-19

(Di lunedì 1 marzo 2021)Paoloin Kosovo nel 2014 (Foto: Armed Nimani/Getty Images)Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha sollevato Domenico Arcuri dal ruolo distraordinario per-19 e ha nominato al suo posto ildi corpo d’armataPaolo. Nato a Potenza nel 1961, ilcomincia la sua carriera come ufficiale di artiglieria da montagna, per poi maturare esperienze e ricoprire molteplici incarichi nella Forza armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Diplomato in scienze politiche e scienze internazionali e diplomatiche, ha conseguito anche un diploma di laurea in scienze strategiche e un master di secondo livello nella stessa ...

matteosalvinimi : ++ Rimosso il Commissario #Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo.… - lucianonobili : Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre… - riotta : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo #Figliuolo nu… - donmimi : RT @christianrocca: Giulebbe giulebbe Draghi sostituisce Arcuri Il generale Francesco Paolo Figliuolo è il nuovo Commissario all’emergenz… - ddgiusto : RT @riotta: Addio al Commissario #Arcuri. Ci ha provato ok, ma senza passione, ragione, strategie, tra furbizie e moine comunicative mai al… -

Ultime Notizie dalla rete : generale Francesco

Figliuolo dal 2018 è comandante logistico esercito - IlPaolo Figliuolo, nominato da Draghi nuovo commissario all'emergenza Covid, è originario di Potenza , ha maturato ...Draghi congeda Arcuri, il nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid 19 è un Alpino. Si tratta delPaolo Figliuolo. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi , ha nominato ildi Corpo d'ArmataPaolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza ...«A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese». Poche, stringa ...01 MAR - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. “A Domenico Arcuri i r ...