Il commissario Ricciardi | l' ultimo episodio stasera su Rai1 | le anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 1 marzo 2021)su, alle 21:25, torna Ilcon l'della prima stagione: ledi 'In fondo al tuo cuore'. Iltornasualle 21:25 con l'ultima indagine, almeno per questa stagione che ha rappresentato, per la fiction con protagonista il personaggio nato dalla penna di Maurizio de Giovanni (interpretato da Lino Guanciale), un debutto sicuramente di successo, probabilmente al di là delle più rosee aspettative. Ledell', intitolato In fondo al tuo cuore, ci portano ancora una volta nella Napoli degli anni '30. Immersa nel caldo torrido di luglio e nei ...