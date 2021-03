Il Commissario Ricciardi | la sannita Altieri protagonista nell’ultima puntata

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si conclude con un complesso caso di omicidio, a cui ilnon crede, ma anche con una indagine sui sentimenti, la prima stagione della fiction diretta da Alessandro D’Alatri con Lino Guanciale. Nell’ultimo episodio, ‘In fondo al tuo cuore‘, in onda questa sera su RaiUno, torna in scena l’attrice Viviana, nata e cresciuta a Benevento, nei panni di Teresa Luongo, ma per tutti Sisinella.si imbatte in sentimenti oscuri e tenaci attraverso l’incontro con la fredda e calcolatrice vedova della vittima, il giovane malavitoso Peppino il Lupo, la passionale e ingenua Sisinella che lo porteranno ad allontanarsi dall’indagine professionale, per iniziare quella ben più difficile all’interno del proprio cuore. Ilè diviso ...

Raiofficialnews : #IlCommissarioRicciardi, l’ultima puntata della serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni: stasera alle 21.2… - repubblica : 'Il commissario Ricciardi' l'ultimo episodio è un'indagine sui sentimenti. E si farà la seconda stagione: Il primo… - Radio1Rai : “Per #IlCommissarioRicciardi l’unica breccia tra interno ed esterno sono gli occhi. La sfida? Costruire una corazza… - Marinel10010577 : @Raiofficialnews @LinoGuanciale @RaiUno Mi mancherete tutti, ma Lino Guanciale in particolare. Grande attore, grand… - infoitcultura : Il Commissario Ricciardi, anticipazioni ultima puntata 1 marzo: la scelta di Ricciardi -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

Non sembra vero ma è passato più di un mese dalla messa in onda su Rai 1 della prima puntata de Il, trasposizione televisiva dei romanzi di Maurizio De Giovanni, e stasera gli spettatori si preparano a salutare (almeno provvisoriamente) dei personaggi e una serie che, a ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Il(fiction serie tv), in onda alle 21.30 su Rai 1 NCIS (serie tv), in onda alle ...Partiamo da qui per capire se ci possa essere Il Commissario Ricciardi 2, seguito della fortunata serie tv di Raiuno con Lino Guanciale, di cui questa sera, 1° marzo 2021, va in onda il finale della p ...Stasera in tv, lunedì 1 marzo 2021 , l' ultimo episodio della fiction " Il Commissario Ricciardi " tratta dai romanzi della ...