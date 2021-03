Il Commissario Ricciardi finale, ultima puntata: come finisce? (Di lunedì 1 marzo 2021) Il 1° marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda l’ultuma puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista un Commissario della Napoli degli Anni Trenta, interpretato da Lino Guanciale. Nel cast della fiction, co-prodotta da Rai Fiction e da Clemart, ci sono anche Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Antonio Milo (Maione), Enrico Ianniello (Bruno Modo), Mario Pirrello (Garzo), Nunzia Schiano (Rosa) ed Adriano Favilene (Bambinella). Il Commissario Ricciardi, l’ultima puntata “In fondo al tuo cuore” Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per la festa della Madonna del Carmine, la citta? e? sospesa tra cielo e inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 1 marzo 2021) Il 1° marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda l’ultumade Il, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista undella Napoli degli Anni Trenta, interpretato da Lino Guanciale. Nel cast della fiction, co-prodotta da Rai Fiction e da Clemart, ci sono anche Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Antonio Milo (Maione), Enrico Ianniello (Bruno Modo), Mario Pirrello (Garzo), Nunzia Schiano (Rosa) ed Adriano Favilene (Bambinella). Il, l’“In fondo al tuo cuore” Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per la festa della Madonna del Carmine, la citta? e? sospesa tra cielo e inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra ...

