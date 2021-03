“Il Commissario Ricciardi” anticipazioni ultima puntata | ci sarà una seconda stagione?

(Di lunedì 1 marzo 2021) Questa sera, 1° Marzo 2021, andrà in onda su Rai 1 l’e imperdibilede Il, con il volto di Lino Guanciale a interpretare il misterioso agente della Mobile. La serie è tratta dai libri di Maurizio De Giovanni ed è ambientata negli Anni’30 a Napoli. Ciascuna delle sei puntate segue la storia di altrettanti romanzi scritti dall’autore: questa sera andrà in scena “In fondo al tuo cuore”. L’ultimo episodiocaratterizzato da un’indagine sui sentimenti. Ecco tutte lesull’de Il: dalla trama ad un’eventuale. Il gran finale sorprenderà il pubblico del primo canale Rai. Leggi anche ...

