Il commissario Ricciardi 2: si farà? Prime anticipazioni (Di lunedì 1 marzo 2021) La fiction Rai è stata seguita con grande affetto da più di 5 milioni e mezzo di telespettatori a puntata, carta vincente che aprirà le porte a una seconda, attesissima stagione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 1 marzo 2021) La fiction Rai è stata seguita con grande affetto da più di 5 milioni e mezzo di telespettatori a puntata, carta vincente che aprirà le porte a una seconda, attesissima stagione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Raiofficialnews : #IlCommissarioRicciardi, l’ultima puntata della serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni: stasera alle 21.2… - repubblica : 'Il commissario Ricciardi' l'ultimo episodio è un'indagine sui sentimenti. E si farà la seconda stagione: Il primo… - Radio1Rai : “Per #IlCommissarioRicciardi l’unica breccia tra interno ed esterno sono gli occhi. La sfida? Costruire una corazza… - Patrizi06000824 : RT @Ilcommissariori: La notizia che tutti attendevamo non poteva che giungere in giorno migliore: la seconda stagione de 'Il commissario Ri… - DimarcoRo : Pronta all’uso per l’ultima puntata del commissario Ricciardi. Grazie mille a Maione, Bambinella, Tata Rosa e a lui… -