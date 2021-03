Il caso India | crollo dei contagi senza vaccinazione di massa Raggiunta l’immunità di gregge?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Anche l’ha un vaccino prodotto in casa. Il premier Narendra Modi ne ha ricevuto oggi una dose e punta ad accelerare la campagna di immunizzazione nel secondo Stato più popoloso del mondo. “E’ notevole come i nostri medici e scienziati abbiano lavorato in tempi rapidi per rafforzare la lotta globale contro il coronavirus”, scrive Modi su Twitter, pubblicando una foto mentre viene vaccinato in una clinica della capitale New Delhi. “Rivolgo un appello a tutti coloro che possono essere vaccinati. Insieme, rendiamo l’libera dal Covid!”, cinguetta il premierno., la più grande fabbrica di vaccini Con circa 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, l’è un continente nel continente asiatico. Eppure, a differenza dell’Europa e nonostante abbia registrato il maggior numero ...