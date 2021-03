Ibrahimovic infortunato | si ferma contro la Roma nella settimana del Festival di Sanremo

(Di lunedì 1 marzo 2021) Zlatansi èdomenica sera all’Olimpico durante la partita di ritornola. L’attaccante del Milan dopo dieci minuti della ripresa ha avuto un problema muscolare all’adduttore sinistro, vedendosi costretto a lasciare il campo sul punteggio di 1-1, poco prima del vantaggio rossonero firmato da Ante Rebic. Ibra è il terzo giocatore del Milandurante il match all’Olimpico, a lui si aggiungono Hakan Calhanoglu, fermo per un problema al flessore sinistro e lo stesso Rebic, che subito dopo il goal è stato richiamato dall’allenatore Stefano Pioli per un dolore all’anca. Per l’attaccante rossonero questa è ladelle ospitate aldi2021. Lo svedese sarà ospite sul palco dell’Ariston tutte le ...

Ieriè uscito malconcio dalla gara contro la Roma. E per il Festival potrebbe anche saltare l'Udinese. Per una sera l'Olimpico non sorride a Zlatan. Nello stadio che di solito gli porta bene e dove ha vinto l'ultimo scudetto rossonero, lo svedese si arrende. Colpa di un paio di gol facili sbagliati, ma anche di un fastidio muscolare ...Per Zlataninizia la settimana più strana da quando ha scelto di tornare a lavorare in Italia. ...ai compagni a bordo campo come ha già fatto tutte le altre volte in cui era? ...Arrivano aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati del Milan. La Gazzetta dello Sport offre una panoramica sulla situazione di Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic, costretti a ...Roma, 28 febbraio 2021 – Il Milan sbanca l’Olimpico battendo la Roma 2-1 e guadagna tre punti fondamentali nella corsa ad un posto in Champions League, sfoderando anche una prestazione più che convinc ...