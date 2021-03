I migliori film da vedere per la Festa della Donna (Di lunedì 1 marzo 2021) Negli ultimi anni, anche sull’ondata dei movimenti femministi che sono esplosi a livello globale, sono aumentati i film sulle donne realizzati dall’industria cinematografica. Pellicole con protagoniste femminili forti, indipendenti e che soprattutto non hanno bisogno di un uomo per sentirsi felici e realizzate. Pensateci: un tempo i film che appartenevano più alla sfera femminile erano quelli romantici, in cui il personaggio principale era alla ricerca del grande amore, del coronamento del sogno di una vita felice con accanto l’uomo dei propri desideri. I forti cambiamenti culturali che ci sono stati negli ultimi anni hanno scardinato (fortunatamente) questa concezione della Donna arcaica e figlia di un modello patriarcale, proponendo altri modelli cui ispirarsi. Ecco perché i film sulle donne che ... Leggi su dilei (Di lunedì 1 marzo 2021) Negli ultimi anni, anche sull’ondata dei movimenti femministi che sono esplosi a livello globale, sono aumentati isulle donne realizzati dall’industria cinematografica. Pellicole con protagoniste femminili forti, indipendenti e che soprattutto non hanno bisogno di un uomo per sentirsi felici e realizzate. Pensateci: un tempo iche appartenevano più alla sfera femminile erano quelli romantici, in cui il personaggio principale era alla ricerca del grande amore, del coronamento del sogno di una vita felice con accanto l’uomo dei propri desideri. I forti cambiamenti culturali che ci sono stati negli ultimi anni hanno scardinato (fortunatamente) questa concezionearcaica e figlia di un modello patriarcale, proponendo altri modelli cui ispirarsi. Ecco perché isulle donne che ...

CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 2 marzo 2021 ? La sottile linea rossa, The Wolf of Wall Street o Pu… - pairsonnalitesF : Film a tematiche gay e omosessuali da vedere: Ecco un elenco di film gay e omosessuali o LGBT da vedere: INDICE. I… - AleRappocciolo : Volevo ringraziare tutti i gregorelli per averci regalato del fantastico trash e dei super film mentali che nemmeno… - NonFarcela : Un eccellente attore italiano compie oggi cinquant’anni: tanti auguri a #StefanoAccorsi! Tra i suoi migliori film t… - mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 2 marzo 2021 ? La sottile linea rossa, The Wolf of Wall Street o Pu… -