I dati sul coronavirus in Italia di oggi | lunedì 1 marzo

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.114 nuovi casi positivi da coronavirus e 246 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.401 (532 in più di ieri), di cui 2.289 nei reparti di terapia intensiva

