I cani diagnosticano il Covid: primo test in Italia al Campus Biomedico di Roma (Di lunedì 1 marzo 2021) Sei esemplari di pastore pronti a entrare in servizio al drive in dell'ateneo della capitale. Annuseranno tamponi e fazzoletti con il sudore. Gli esperimenti in alcuni aeroporti all'estero sono stati incoraggianti Leggi su repubblica (Di lunedì 1 marzo 2021) Sei esemplari di pastore pronti a entrare in servizio al drive in dell'ateneo della capitale. Annuseranno tamponi e fazzoletti con il sudore. Gli esperimenti in alcuni aeroporti all'estero sono stati incoraggianti

Paesedellanima : RT @repubblica: I cani diagnosticano il Covid: primo test in Italia al Campus Biomedico di Roma: Sei esemplari di pastore pronti a entrare… - Vivien_00 : I cani diagnosticano il Covid: primo test in Italia al Campus Biomedico di Roma - Audry82194065 : RT @repubblica: I cani diagnosticano il Covid: primo test in Italia al Campus Biomedico di Roma: Sei esemplari di pastore pronti a entrare… - Mariate48641882 : RT @repubblica: I cani diagnosticano il Covid: primo test in Italia al Campus Biomedico di Roma: Sei esemplari di pastore pronti a entrare… - RosannaVaroli : I cani diagnosticano il Covid: primo test in Italia al Campus Biomedico di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : cani diagnosticano I cani diagnosticano il Covid: primo test in Italia al Campus Biomedico di Roma la Repubblica I cani diagnosticano il Covid: primo test in Italia al Campus Biomedico di Roma Non solo infermieri bardati di tutto punto. Chi andrà al drive in del Campus Biomedico di Roma troverà anche sei cani scodinzolanti. Accarezzarli non sarà possibile, però. Gli animali sono lì per lavo ...

I cani anticovid finlandesi All’aeroporto di Helsinki, in Finlandia, sono sempre in servizio i cani in grado di fiutare il coronavirus, identificando così i passeggeri positivi. I test effettuati hanno mostrato che questi esempl ...

Non solo infermieri bardati di tutto punto. Chi andrà al drive in del Campus Biomedico di Roma troverà anche sei cani scodinzolanti. Accarezzarli non sarà possibile, però. Gli animali sono lì per lavo ...All’aeroporto di Helsinki, in Finlandia, sono sempre in servizio i cani in grado di fiutare il coronavirus, identificando così i passeggeri positivi. I test effettuati hanno mostrato che questi esempl ...