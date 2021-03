(Di lunedì 1 marzo 2021) Debutta sul mercato italiano la“20th Anniversary” diFe, una proposta unica nel segmento D-SUV con motorizzazione Full Hybrid da 230 cavalli, trazione integrale HTRAC, selettore Terrain Mode e configurazione a sette posti. Esteticamente quest’ultima versione diFe si distingue per la nuova calandra con motivo tridimensionale, gruppo ottico full LED con luci diurne a forma di “T” ed ampi passaruota che accolgono cerchi da 19”. Posteriormente, risalta il lungo fascione luminoso che abbraccia l’intero portellone portabagagli con apertura elettrica di. Dopo il suo lancio, per l’appunto vent’anni fa,Fe è diventata rapidamente uno dei modellipiù conosciuti al mondo. Il nome lo deve ad una città del sud ovest degli ...

fattiamotore : Hyundai Santa Fe, al volante della serie speciale per il ventesimo anniversario – FOTO - LeleRoma1976 : @OfficialASRoma @Hyundai_Italia E' ora di farsi sentire,a questa societa' manca una persona che a brutto muso dica… - autoblogrs : VIDEO: Test Hyundai Santa Fe - ShopWiesa : Original Fuel Rail Pressure Sensor Switch For Kia Optima Sorento Sportage Hyundai Sonata Tucson Santa Fe 2.0l 2.4l… - AmaStoppers : Amarillo Crime Stoppers - Stolen Auto Day - '14 Hyundai Santa Fe - 2/22/21 -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai Santa

Il Sole 24 ORE

...05 Deportivo Pasto - América de Cali 02:10 Deportivo Cali -Fe Colombia > Primera B 2021 Apertura 00:30 Real San Andrés - Deportes Quindío Corea del Sud > K League 1 2021 06:00 Ulsan- ...BAYON si unirà a KONA, TUCSON, NEXO eFE, diventando il più recente membro dell'apprezzata famiglia di SUVin Europa. Per celebrare il lancio globale di BAYON, a nove artisti ...Nuova BAYON, il primo urban SUV Hyundai, sarà presentato in anteprima mondiale il 2 marzo attraverso un evento digitale. BAYON si unirà a KONA, TUCSON, NEXO e ...Disegnata in California, esprimeva l'idea di una 2 posti estrosa ma accessibile ed ha ispirato le sportive coreane del nuovo millennio ...