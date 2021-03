Harry e Meghan da Oprah Winfrey | le anticipazioni

(Di lunedì 1 marzo 2021) L’intervista è prevista per il 7 marzo Il 7 marzo tutta l’Inghilterra e non solo si prepara ad assistere alla prima intervista diMarkle da quando i due sono fuori dagli impegni reali. I due saranno infatti ospiti di, amica di famiglia e vicina di casa. Iniziano così a trapelare le prime. Nello spot dell’intervista, in onda in America su CBS,parla per la prima volta da tempo di Diana, unica tra l’altro nel 1995 a rilasciate un’intervista in una emittente americana proprio quando disse pubblicamente che nel suo matrimonio erano in tre. La mia più grande preoccupazione era che la storia si ripetesse – spiega– Sono davvero sollevato e felice di essere seduto qui, a parlare con te con mia moglie al mio fianco. Perché ...

Da 'Ansa' oprah winfrey intervistamarkle e il principe4 'Non riesco neanche a immaginare come possa essere stato per lei fare questo percorso da sola. Perché per noi è stato estremamente dura ma almeno avevamo ...L anteprima dell intervista rilasciata daa Oprah Winfrey offre anticipazioni bomba. Si parte con un illazione piuttosto pesante promossa dal principe che spiega di essersi trasferito a Los Angeles conMarkle e il figlio ...