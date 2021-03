“Hanno giocato sporco”. GF Vip, Tommaso Zorzi ora fa nomi e cognomi. A poche ore dalla finale viene fuori tutto (Di lunedì 1 marzo 2021) poche ore alla finale e nella casa è tempo di resa dei conti. A parlare è Tommaso Zorzi, a rischio di lasciare la casa del Grande Fratello a inizio puntata nello spareggio con Andrea Zelletta. Su Tommaso infatti pesa lo scivolone nei confronti di Dayane Mello, che ha riacceso le rivalità tra i fan del giovane influencer e quelli della modella brasiliana. Tommaso, infatti, ha messo in discussione la dichiarazione d’amore di Dayane nei confronti di Rosalinda, al punto da arrivare a dire che si “divertiva a fare la lesbica per moda”. Per queste frasi ha voluto chiedere pubblicamente scusa, dopo essere stato interpellato da Signorini. Ma nelle ultime ore è ritornato sulla questione sfogandosi con Stefania Orlando. Dopo l’appuntamento in diretta, Tommaso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)ore allae nella casa è tempo di resa dei conti. A parlare è, a rischio di lasciare la casa del Grande Fratello a inizio puntata nello spareggio con Andrea Zelletta. Suinfatti pesa lo scivolone nei confronti di Dayane Mello, che ha riacceso le rivalità tra i fan del giovane influencer e quelli della modella brasiliana., infatti, ha messo in discussione la dichiarazione d’amore di Dayane nei confronti di Rosalinda, al punto da arrivare a dire che si “divertiva a fare la lesbica per moda”. Per queste frasi ha voluto chiedere pubblicamente scusa, dopo essere stato interpellato da Signorini. Ma nelle ultime ore è ritornato sulla questione sfogandosi con Stefania Orlando. Dopo l’appuntamento in diretta,...

