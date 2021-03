Guala Closures, il calendario finanziario del 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Guala Closures ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2021 e ha inoltre sottolineato che le conference call per la presentazione dei risultati alla Comunità Finanziaria si svolgeranno di norma il giorno stesso ovvero all’indomani dell’approvazione dei medesimi da parte del Consiglio di Amministrazione. Mercoledì 10/03/2021 CDA: Progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 Venerdì 30/04/2021 Assemblea: Bilancio al 31 dicembre 2020 Mercoledì 12/05/2021 CDA: Informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021 Martedì 07/09/2021 CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) –ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso dele ha inoltre sottolineato che le conference call per la presentazione dei risultati alla Comunità Finanziaria si svolgeranno di norma il giorno stesso ovvero all’indomani dell’approvazione dei medesimi da parte del Consiglio di Amministrazione. Mercoledì 10/03/CDA: Progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 Venerdì 30/04/Assemblea: Bilancio al 31 dicembre 2020 Mercoledì 12/05/CDA: Informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzoMartedì 07/09/CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 ...

Andreav35296822 : @Andreacocco87 Tesmec per ora non si sa nulla, tu hai news? Mi vengono in mente anche Segafredo e Guala Closures... quale sarà la prossima? -

Ultime Notizie dalla rete : Guala Closures Guala Closures, il calendario finanziario del 2021 Guala Closures ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso ...

Dividendi 2021 delle azioni italiane (lettere G - O) ...Geox - - - - - - - - - Non ha distribuito Gequity - - - - - - - - - Non ha distribuito Giglio Group - - - - - - - - - Non ha distribuito GPI - - - - - - - - - Non ha distribuito Guala Closures - - - -...

Guala Closures, il calendario finanziario del 2021 Teleborsa Guala Closures, il calendario finanziario del 2021 (Teleborsa) – Guala Closures ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e ...

Il tappo è un gioiello con l’impronta degli orafi valenzani Questo, naturalmente, ha effetti sul mercato. Anche su quello del lusso. A partire da queste considerazioni, Barbara Rizzi, presidente del Consorzio Marchio DiValenza, ha avuto un’idea che si è ...

ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso ......Geox - - - - - - - - - Non ha distribuito Gequity - - - - - - - - - Non ha distribuito Giglio Group - - - - - - - - - Non ha distribuito GPI - - - - - - - - - Non ha distribuito- - - -...(Teleborsa) – Guala Closures ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e ...Questo, naturalmente, ha effetti sul mercato. Anche su quello del lusso. A partire da queste considerazioni, Barbara Rizzi, presidente del Consorzio Marchio DiValenza, ha avuto un’idea che si è ...