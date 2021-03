Grandi opere di riqualificazione nella Napoli Est | il Cinema “Maestoso” torna a splendere

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il comune di Barra si prepara a mettere in atto il progetto delladel “”, il teatro per spettacoli e concerti del quartiere diEst. Dopo anni di degrado, il cine-teatro “” di Barra è pronto a rivivere. Infatti, la giunta del Comune diha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione. La salatografica di via Domenico Minichino diventerà una sala polifunzionale per un progetto da tre milioni e novecento mila euro adibito a ospitare film, concerti e spettacoli. Nel progetto disono previsti la realizzazione di locali retropalco al servizio delle attività – bagni, spogliatoi, depositi sedute – e uffici e spazi multimediali. Inoltre, sarà ...

