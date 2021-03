Grande Fratello Vip, la finale: ecco i favoriti alla vittoria secondo gli esperti di scommesse (Di lunedì 1 marzo 2021) Solo una manciata di ore ci separa dalla finale del Grande Fratello Vip e, sul web, i bookmakers hanno già acceso l’interesse e la curiosità dei fan azzardando qualche previsione sui papabili vincitori del programma. Stando alle quote rilasciate dal sito Snai, i concorrenti che arrancherebbero ad ambire al primo posto sono Andrea Zelletta (le cui quote precipitano vertiginosamente a 20) e Pierpaolo Pretelli (quotato a 10). Più vicina alla vittoria potrebbe essere Stefania Orlando, quotata a 7,50. Il testa a testa finale, tuttavia, secondo i siti di scommesse, avrebbe come protagonisti i due “titani” di questa edizione del Grande Fratello Vip: Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Se le previsioni ... Leggi su trendit (Di lunedì 1 marzo 2021) Solo una manciata di ore ci separa ddelVip e, sul web, i bookmakers hanno già acceso l’interesse e la curiosità dei fan azzardando qualche previsione sui papabili vincitori del programma. Stando alle quote rilasciate dal sito Snai, i concorrenti che arrancherebbero ad ambire al primo posto sono Andrea Zelletta (le cui quote precipitano vertiginosamente a 20) e Pierpaolo Pretelli (quotato a 10). Più vicinapotrebbe essere Stefania Orlando, quotata a 7,50. Il testa a testa, tuttavia,i siti di, avrebbe come protagonisti i due “titani” di questa edizione delVip: Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Se le previsioni ...

