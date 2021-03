Grande Fratello Vip, Dayane Mello innamorata, ma non di Rosalinda: “Pier lo sa già” (Di lunedì 1 marzo 2021) Non smette di sorprendere fino all’ultimo la concorrente del Grande Fratello Vip, tra le papabili vincitrice di questa lunghissima edizione che stasera volgerà al termine dopo 6 mesi. Entrati in casa a metà settembre scorso, finalmente i vipponi questa sera porteranno a termine la loro “infinita” avventura, spegnendo una volta per tutte le luci della Casa più spiata d’Italia. Ma Dayane Mello, la prima finalista di questa edizione, sembra sia destinata a far parlare di sé questa sera anche se non riuscirà ad agguantare la vittoria finale. Dayane Mello sorprende sul finale: “Sono innamorata“, ma non è Rosalinda Dayane Mello, da quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia, è stata sempre e costantemente al ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Non smette di sorprendere fino all’ultimo la concorrente delVip, tra le papabili vincitrice di questa lunghissima edizione che stasera volgerà al termine dopo 6 mesi. Entrati in casa a metà settembre scorso, finalmente i vipponi questa sera porteranno a termine la loro “infinita” avventura, spegnendo una volta per tutte le luci della Casa più spiata d’Italia. Ma, la prima finalista di questa edizione, sembra sia destinata a far parlare di sé questa sera anche se non riuscirà ad agguantare la vittoria finale.sorprende sul finale: “Sono“, ma non è, da quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia, è stata sempre e costantemente al ...

trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - selishardliquor : RT @escoquestasera: tommaso zorzi, grande fratello vip 14.09.2020-01.03.2021-> 56 aerei per circa 78.400€ io qui, mi taccio #tzvip #gfvip h… - lovepretelli : RT @BasiniLaura: Se davvero fanno vedere Leo a Pierpaolo sarebbe la scena più bella del grande fratello NON SONO PRONTA #GFVIP #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Gf Vip, la regia saluta i concorrenti prima della finale La regia del Grande Fratello Vip, che mai come per questa quinta edizione dello show ha interagito con i concorrenti, ha deciso di salutare i gieffini per l'ultima notte prima della finale. GF Vip: la regia saluta ...

GF Vip, Dayane Mello: in arrivo proposta da Malgioglio. Accetterà? Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio ha una proposta per Dayane Mello. I due potrebbero collaborare a un nuovo progetto. Cristino Malgioglio e Dayane Mello insieme per una possibile ...

Finale Grande Fratello Vip 2021 stasera: anticipazioni e news sulla diretta Corriere della Sera Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta al televoto con Tommaso Zorzi: "Se la gioca da campione e non da codardo" Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ha deciso di giocarsi il suo posto al televoto con Tommaso Zorzi, uno dei papabili vincitori di questa edizione. Una scelta davvero ...

Il saluto della regia al Grande Fratello: "Sogni d'oro a tutti" La regia del Grande Fratello Vip, che mai come per questa quinta edizione dello show ha interagito con i concorrenti, ha deciso di salutare i gieffini per l’ultima notte prima della finale. GF Vip: la ...

La regia delVip, che mai come per questa quinta edizione dello show ha interagito con i concorrenti, ha deciso di salutare i gieffini per l'ultima notte prima della finale. GF Vip: la regia saluta ...Fuori dalla casa delVip Cristiano Malgioglio ha una proposta per Dayane Mello. I due potrebbero collaborare a un nuovo progetto. Cristino Malgioglio e Dayane Mello insieme per una possibile ...Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ha deciso di giocarsi il suo posto al televoto con Tommaso Zorzi, uno dei papabili vincitori di questa edizione. Una scelta davvero ...La regia del Grande Fratello Vip, che mai come per questa quinta edizione dello show ha interagito con i concorrenti, ha deciso di salutare i gieffini per l’ultima notte prima della finale. GF Vip: la ...