Grande Fratello Vip, anticipazioni del 1 marzo: novità e colpi di scena (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip ritorna per un ultimo Grande episodio. La finale è arrivata e certamente le sorprese non mancheranno. Questa sera, lunedì 1 marzo, andrà in onda la finalissima de “Il Grande Fratello Vip”. Dopo mesi è finalmente arrivato il momento di decretare un vincitore. Lo reality condotto da Alfonso Signorini è giunto al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 marzo 2021) IlVip ritorna per un ultimoepisodio. La finale è arrivata e certamente le sorprese non mancheranno. Questa sera, lunedì 1, andrà in onda la finalissima de “IlVip”. Dopo mesi è finalmente arrivato il momento di decretare un vincitore. Lo reality condotto da Alfonso Signorini è giunto al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - Bianca14339322 : Ma in che senso domani a quest'ora non ci sarà la diretta perché oggi è 1 marzo e dopo 5 mesi finisce il grande fra… - justminehome : @callmefedeeee eh esatto, sarà per tipo la fine del grande fratello (?) idk però era meglio farlo iniziare lunedì -