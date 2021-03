Grande Fratello VIP 5, la proposta di lavoro ricevuta da Dayane Mello prima della finale (Di lunedì 1 marzo 2021) Dayane Mello ha già ricevuto una proposta di lavoro allettante prima della fine della sua esperienza nel Grande Fratello VIP 5 e a quanto pare ricevuto è stato proprio un ex gieffino ad avere questo pensiero. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio e in particolare del suo nuovo album in programma. Al momento non ci è dato sapere in che ruolo Dayane è chiamata a prestarsi per la collaborazione con il paroliere, ma intanto vi sono diverse ipotesi al riguardo. Gf vip 5, Dayane Mello fa discutere prima della finale Dayane Mello si contende la vittoria del reality con gli altri finalisti certi, Stefania ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 marzo 2021)ha già ricevuto unadiallettantefinesua esperienza nelVIP 5 e a quanto pare ricevuto è stato proprio un ex gieffino ad avere questo pensiero. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio e in particolare del suo nuovo album in programma. Al momento non ci è dato sapere in che ruoloè chiamata a prestarsi per la collaborazione con il paroliere, ma intanto vi sono diverse ipotesi al riguardo. Gf vip 5,fa discuteresi contende la vittoria del reality con gli altri finalisti certi, Stefania ...

