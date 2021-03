«Grande Fratello Vip 5»: 15 cose che ricorderemo di questa edizione (Di lunedì 1 marzo 2021) Se i «vipponi» avessero saputo che nella Casa del Grande Fratello Vip ci sarebbero stati 170 giorni probabilmente avrebbero risposto picche e continuato a sponsorizzare contenuti su Instagram. Nell’edizione più lunga della storia del reality, complice la pandemia che ha portato Mediaset a prolungare il programma a più riprese per garantire una stabilità negli ascolti e negli investimenti pubblicitari in un tempo in cui lo stesso Festival di Sanremo ha rinunciato a più di un milione di euro di budget, è successo un po’ di tutto. Ci stato state love story, litigate, strategie (quelle non mancano mai), scivoloni, abbandoni, bestemmie ed espulsioni (tante espulsioni, non se ne sono mai viste così tante). https://twitter.com/GrandeFratello/status/1366331141104562178 Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) Se i «vipponi» avessero saputo che nella Casa del Grande Fratello Vip ci sarebbero stati 170 giorni probabilmente avrebbero risposto picche e continuato a sponsorizzare contenuti su Instagram. Nell’edizione più lunga della storia del reality, complice la pandemia che ha portato Mediaset a prolungare il programma a più riprese per garantire una stabilità negli ascolti e negli investimenti pubblicitari in un tempo in cui lo stesso Festival di Sanremo ha rinunciato a più di un milione di euro di budget, è successo un po’ di tutto. Ci stato state love story, litigate, strategie (quelle non mancano mai), scivoloni, abbandoni, bestemmie ed espulsioni (tante espulsioni, non se ne sono mai viste così tante). https://twitter.com/GrandeFratello/status/1366331141104562178

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip: sfida finale tra Andrea, Tommaso, Dayane, Pierpaolo e Stefania In prima serata su Canale 5 la finale di Grande Fratello Vip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, questa sera. Ad affiancarlo i due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Era il 14 settembre scorso ...

Grande Fratello Vip: le anticipazioni della finale di questa sera Stasera , lunedì 1 marzo, in prima serata su Canale 5 , ci aspetta la quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti. Gf Vip: la finale, anticipazioni Oggi, lunedì ...

