Governo: terminata cerimonia giuramento sottosegretari a palazzo Chigi (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Si è concluso a palazzo Chigi il giuramento di viceministri e sottosegretari alla presenza del premier Mario Draghi che al termine della cerimonia ha rivolto un gesto di incoraggiamento alla squadra ormai al completo del nuovo Governo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Si è concluso aildi viceministri ealla presenza del premier Mario Draghi che al termine dellaha rivolto un gesto di incoraggiamento alla squadra ormai al completo del nuovo

TV7Benevento : Governo: terminata cerimonia giuramento sottosegretari a palazzo Chigi... - AntonelloAng : @LaBombetta76 @laetitia_it @MaCriHeller @FedericoRampini Infatti la ha terminata in Siria. Per dire. In governo non… - quemasnomas : Il pensiero che terminata l'esperienza del governo #Draghi la palla torni a quelli di prima mi intristisce e preoccupa assai - g_wob_3 : @mchiaratv @FedeRpt83 @matteorenzi Anche! Tuttavia è stato Renzi stesso a prendere l’impegno di una conferenza sta… - matteo2006 : RT @DomaniGiornale: Ricordate quando #Renzi affermò di voler chiarire la vicenda dei rapporti con l'#ArabiaSaudita a crisi di governo termi… -