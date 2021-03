Governo Draghi, in un clima di decadenza civile speriamo nella buona fede (Di lunedì 1 marzo 2021) “Gli italiani corrono sempre in aiuto del vincitore” scriveva quaranta anni fa Ennio Flaiano, il grande dissacratore dei costumi e dell’ipocrisia nazionale. E così non deve stupire che media, politica e cittadinanza abbiano acclamato l’ex banchiere Mario Draghi come novello salvatore del Paese. La lista degli uomini forti al comando nella Storia nazionale è lunga, solo per citare gli ultimi in ordine cronologico: Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Tutti esaltati inizialmente come padri della patria, e finiti poi in un susseguo di vicissitudini impietose a mostrare un volto drammatico e per certi versi farsesco. Come accaduto per i suoi predecessori, anche le aspettative riposte in Draghi sono molto alte. Molti sono convinti che l’uomo sia abituato a badare al sodo e che il premier sia l’unico capace di portare a termine il suo mandato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) “Gli italiani corrono sempre in aiuto del vincitore” scriveva quaranta anni fa Ennio Flaiano, il grande dissacratore dei costumi e dell’ipocrisia nazionale. E così non deve stupire che media, politica e cittadinanza abbiano acclamato l’ex banchiere Mariocome novello salvatore del Paese. La lista degli uomini forti al comandoStoria nazionale è lunga, solo per citare gli ultimi in ordine cronologico: Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Tutti esaltati inizialmente come padri della patria, e finiti poi in un susseguo di vicissitudini impietose a mostrare un volto drammatico e per certi versi farsesco. Come accaduto per i suoi predecessori, anche le aspettative riposte insono molto alte. Molti sono convinti che l’uomo sia abituato a badare al sodo e che il premier sia l’unico capace di portare a termine il suo mandato ...

davidefaraone : Conte ritorna a casa e dichiara:“dobbiamo recuperare il populismo sano che è stato alla base del mio primo governo”… - matteosalvinimi : “Grazie al governo Draghi e grazie alla Lega per la battaglia a favore di chi è in difficoltà economica a causa del… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a tutto campo a @marcozanni86. Ue e disastro vaccinazioni, patto di stabilità… - VitaInnamorato : @Palazzo_Chigi Sedia andato anche a scuola draghi per farci sto governo di merda - charlygattociar : RT @RadioSavana: Emergenza sanitaria a Lampedusa. La variante inglese fa paura, quella africana no! Governo Draghi come governo Conte. Inde… -