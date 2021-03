Governo Draghi, Cartabia gela Franceschini: «Qui pensiamo al paese, non ai partiti» (Di lunedì 1 marzo 2021) Difficile accontentare i gusti di tutti i commensali. Lo sa bene il neo presidente del Consiglio Mario Draghi, che starebbe facendo i conti con le prime lotte intestine nella sua maggioranza dalle larghe intese. Le prime spaccature, secondo quanto riferisce “Libero Quotidiano”, sarebbero emerse al Consiglio dei ministri di venerdì scorso. Qui si è avvertita la distanza tra politici e tecnici. Il giornale diretto da Vittorio Feltri riporta uno scambio di battute tra la ministra della Giustizia Marta Cartabia, scelta direttamente dal premier e dal Quirinale, e quello per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini. Leggi anche l’articolo —> Salvini contro “La Stampa”: «Se questo è giornalismo», utenti divisi Governo Draghi, Marta Cartabia gela ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Difficile accontentare i gusti di tutti i commensali. Lo sa bene il neo presidente del Consiglio Mario, che starebbe facendo i conti con le prime lotte intestine nella sua maggioranza dalle larghe intese. Le prime spaccature, secondo quanto riferisce “Libero Quotidiano”, sarebbero emerse al Consiglio dei ministri di venerdì scorso. Qui si è avvertita la distanza tra politici e tecnici. Il giornale diretto da Vittorio Feltri riporta uno scambio di battute tra la ministra della Giustizia Marta, scelta direttamente dal premier e dal Quirinale, e quello per i Beni e le Attività Culturali, Dario. Leggi anche l’articolo —> Salvini contro “La Stampa”: «Se questo è giornalismo», utenti divisi, Marta...

