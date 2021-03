Golf | Workday Championship | vince Colin Morikawa in Florida

(Di lunedì 1 marzo 2021) Insi è disputato il, primo torneo del Worlddel 2021. Ha avuto la meglio su tutti gli altri CollinSi è giocato sul percorso del The ConcessionClub, a Bradenton, in, il primo Worlddella stagione, il. Ha avuto la meglio battendo di tre colpi la concorrenza il giovane statunitense Collin(-18) battendo appunto di tre lunghezze l’ex numero uno del mondo, lo statunitense Brooks Koepka, il suo connazionale Billy Horschel e il norvegese Viktor Hovland (-15). Buona prestazione per Rory McIlroy ...

OA_Sport : Golf: il primo appuntamento del WGC nel 2021 lo vince Collin Morikawa d'autorità. Quarto successo da pro per lui, a… - sportface2016 : #Golf, al @WGCWorkday omaggio dei colleghi a #TigerWoods dopo l'incidente (FOTO) - GolfeTurismo : WGC Workday Champ: Morikawa, il ragazzo che impara in fretta - #GareGolf #InPrimoPiano - Federica Rossi -… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Workday

Metropolitan Magazine Italia

...ha potuto indossare il colore rosso Collin Morikawa che a Bradenton (Florida) ha vinto ilChampionship valevole per il prestigioso circuito di quattro tornei annuali denominato WGC (Word...WGC -Championship at the Concession WGC 2021: gli highlights del Day - 3 UN GIORNO FAKoepka incanta al WGC, risale McIlroy IERI A 08:41ha vinto il Workday Championship valevole per il prestigioso circuito di quattro tornei annuali denominato WGC (Word Golf Championship). Tiger è sempre stato l’idolo d’infanzia del 24enne ...Da McIlroy a Day e Fleetwood: in campo al Wgc Workday in Florida per l’ultimo giro con la classica divisa del fenomeno ...