Golf, Tiger Woods parla dopo il suo incidente: “E’ un momento complicato, grazie per il sostegno” (Di lunedì 1 marzo 2021) Una prova complicata da superare. Tiger Woods sta vivendo un momento difficile. In questi termini si è espresso sui propri canali social il campione americano di Golf, vittima di un incidente d’auto circa una settimana fa in cui ha riportato diverse fratture alla gamba destra. Un episodio che ha colpito l’attenzione di tutti. Non è un caso che per dimostrare sostegno e vicinanza alcuni dei suoi colleghi abbiano disputato l’ultimo giorno del WGC-Workday Championship con la tipica maglietta rossa e i pantaloni neri che solitamente hanno caratterizzato il modo di vestire di Tiger nei suoi tornei. Rory Mcllroy, Jason Day e Patrick Reed erano tra loro. “È difficile spiegare quanto sia stato toccante quando ho acceso la tv e ho visto tutte le magliette rosse. Dico a ogni ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Una prova complicata da superare.sta vivendo undifficile. In questi termini si è espresso sui propri canali social il campione americano di, vittima di und’auto circa una settimana fa in cui ha riportato diverse fratture alla gamba destra. Un episodio che ha colpito l’attenzione di tutti. Non è un caso che per dimostraree vicinanza alcuni dei suoi colleghi abbiano disputato l’ultimo giorno del WGC-Workday Championship con la tipica maglietta rossa e i pantaloni neri che solitamente hanno caratterizzato il modo di vestire dinei suoi tornei. Rory Mcllroy, Jason Day e Patrick Reed erano tra loro. “È difficile spiegare quanto sia stato toccante quando ho acceso la tv e ho visto tutte le magliette rosse. Dico a ogni ...

SkySport : ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale - Agenzia_Ansa : Tiger Woods coinvolto in incidente automobilistico. Il campione di golf è sotto i ferri, molteplici le fratture all… - cusferraragolf : Tutti con Tiger Woods. Lui ringrazia e rompe il silenzio: 'È un momento difficile' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Tiger #Woods ringrazia i suoi colleghi: 'Mi state aiutando in un momento difficile' - SkySport : Tiger Woods si commuove per l’omaggio in rosso del mondo del golf -