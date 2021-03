Golden Globes, il trionfo di Borat 2 e la gag di Baron Cohen: «Grazie alla giuria di bianchi» – Il video (Di lunedì 1 marzo 2021) Come al solito con il su cinema, Sacha Baron Cohen vince, fa ridere e ragionare. Anche in un’edizione in streaming dei Globes a causa della pandemia da Covid-19, l’attore inglese lascia il segno durante i ringraziamenti per la vittoria, con il film Borat -Seguito di film cinema, del premio per la migliore commedia della rassegna. «Ringrazio la giura di soli bianchi per avermi votato», ha esordito Cohen facendo riferimento alle polemiche riguardo della Hollywood Foreign Press Association, priva inclusività secondo alcune inchieste. Dopo aver ironizzato sulla partecipazione di Rudy Giuliani nel film, Cohen ha ringraziato i membri dello staff e della produzione. «Sono stati coraggiosi e hanno rischiato di essere arrestati come di contrarre il virus. Sono riusciti a ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Come al solito con il su cinema, Sachavince, fa ridere e ragionare. Anche in un’edizione in streaming deia causa della pandemia da Covid-19, l’attore inglese lascia il segno durante i ringraziamenti per la vittoria, con il film-Seguito di film cinema, del premio per la migliore commedia della rassegna. «Ringrazio la giura di soliper avermi votato», ha esorditofacendo riferimento alle polemiche riguardo della Hollywood Foreign Press Association, priva inclusività secondo alcune inchieste. Dopo aver ironizzato sulla partecipazione di Rudy Giuliani nel film,ha ringraziato i membri dello staff e della produzione. «Sono stati coraggiosi e hanno rischiato di essere arrestati come di contrarre il virus. Sono riusciti a ...

