Golden Globes 2021, Laura Pausini vince per la miglior canzone originale (Di lunedì 1 marzo 2021) Laura Pausini trionfa ai Golden Globes 2021: durante la cerimonia ha ricevuto il premio per la miglior canzone originale. Rodrigo Varela/Getty ImagesAi Golden Globes 2021 c'è anche un po' di Italia: Io Sì di Laura Pausini è stata eletta miglior canzone originale del 2020. Il brano, composto in collaborazione con Diane Warren e Niccolò Agliardi, è il sottofondo portante del film di Edoardo Ponti, "La vita davanti a sé". Durante la cerimonia di premiazione la celebre cantante italiana, visibilmente emozionata, si è collegata da casa sua con un abito rosso seduta davanti a un pianoforte bianco, e ha ringraziato la giuria.

