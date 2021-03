Golden Globe: successo per Nomadland migior film ,The Crown, Borat, Pausini (Di lunedì 1 marzo 2021) I primi Golden Globe dell’era Covid si sono conclusi. La cerimonia, condotta dalle colonne storiche del Saturday Night Live – Tina Fey e Amy Pohler, a New York in diretta alla Rainbow Room (sulla cima del Rockefeller Center) la prima, dalla storica location dei premi della Hollywood Foreign Press, il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles la seconda, è al via. La polemica sulla mancanza della rappresentanza nera ai Golden Globe e stata menzionata? Tina e Amy si sono introdotte con due battute “I Golden raccolgonocirca 90 giornallisti basta che non siano neri” “tanti attori di colore trascurati l’inclusività è importante, magari non sono arrivati in tempo i memo”. Il clou e stato quando una rappresentanza dei Golden ha detto “La comunità nera è fondamentale e devono essere tra i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) I primidell’era Covid si sono conclusi. La cerimonia, condotta dalle colonne storiche del Saturday Night Live – Tina Fey e Amy Pohler, a New York in diretta alla Rainbow Room (sulla cima del Rockefeller Center) la prima, dalla storica location dei premi della Hollywood Foreign Press, il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles la seconda, è al via. La polemica sulla mancanza della rappresentanza nera aie stata menzionata? Tina e Amy si sono introdotte con due battute “Iraccolgonocirca 90 giornallisti basta che non siano neri” “tanti attori di colore trascurati l’inclusività è importante, magari non sono arrivati in tempo i memo”. Il clou e stato quando una rappresentanza deiha detto “La comunità nera è fondamentale e devono essere tra i ...

ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - SkyItalia : Pronti alla cerimonia dei #GoldenGlobes? Appuntamento stanotte alle 00.30 per la diretta integrale su Sky Atlantic… - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - simonasiri : Film stupendo che però andrebbe visto al cinema se si potesse andare al cinema. Congratulazioni a Cholè Zhao secon… - AzulElectrico8 : RT @lavocedellapau: Così come accadde per il Grammy 15 anni fa, oggi Laura Pausini è diventata ufficialmente la prima donna italiana nella… -